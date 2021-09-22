Вечеслав Быков: Теперь Капризов станет одним из ключевых игроков «Миннесоты»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал подписание нового контракта нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой».

«Рад за Кирилла, он все-таки подписал долгосрочный контракт. Теперь станет одним из ключевых игроков в становлении «Миннесоты», которая будет бороться за Кубок Стэнли. Пошел слух, что Кирилл может вернуться в Россию. Думаю, это не более, чем игра агентов для того, чтобы подписать новый контракт с «Миннесотой». Я не удивлен большой суммой контракта, потому что Кирилл очень талантливый спортсмен. Плюс у него прекрасное воспитание. Удачи ему!» — сказал Быков «СЭ».

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».