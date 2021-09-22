Американские СМИ опубликовали компромат на двух кандидатов в президенты IIHF

Американское издание The Morning Skate перед выборами президента Международной федерации хоккея (IIHF), которые пройдут в эту субботу, опубликовало компромат на двух кандидатов.

Так, президент хоккейной ассоциации Дании Хенрик Бах Нильсен был приговорен к условному сроку за подстрекательство к насилию. В 2019 году он дал указание молодому человеку 24 лет избить своего знакомого.

В свою очередь, глава судейского комитета IIHF белорус Сергей Гончаров обвиняется в участии в потасовке в одном из самых дорогих ночных клубов Минска.

Добавим, что кандидатами на пост президента IIHF также являются глава финансового комитета организации француз Люк Тардиф, президент Немецкой федерации хоккея Франц Райндль и чех Петр Бржиза, который в IIHF на данный момент отвечает за развитие молодежного хоккея.