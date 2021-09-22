Путин назвал исключительным вклад Фазеля в развитие хоккея

Президент России Владимир Путин поблагодарил Рене Фазеля за работу во главе Международной федерации хоккея (IIHF).

«Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в Международной федерации хоккея на льду. Его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею. Отдавая должное всем руководителям федерации за всю ее историю, вклад господина Фазеля в поддержку и продвижение хоккея, безусловно, исключителен. Такого подъема, такого интереса к этому виду спорта во всем мире никогда ранее не было», - приводит слова президента России RT, ссылаясь на официальный сайт Кремля.

Добавим, кандидатами на пост президента IIHF являются глава финансового комитета организации француз Люк Тардиф, президент Немецкой федерации хоккея Франц Райндль, чех Петр Бржиза, который в IIHF на данный момент отвечает за развитие молодежного хоккея, президент Хоккейной ассоциации Дании Хенрик Бах Нильсен, а также глава судейского комитета IIHF белорус Сергей Гончаров.