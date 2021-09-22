Вячеслав Фетисов: Пусть Капризов тащит «Миннесоту», с любой командой НХЛ можно стать чемпионом

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о подписании нового контракта между Кириллом Капризовым и «Миннесотой».

«В команде на него рассчитывают, определили лидером, пусть тащит команду. За пять лет в НХЛ в любой команде при правильном подходе можно стать чемпионом. Все будет зависеть от хоккеиста: захочет ли он стать лидером, тащить за собой команду, войти в историю мирового хоккея или будет довольствоваться своими деньгами, ни о чем не думая», — приводит «Чемпионат» слова двукратного олимпийского чемпиона.

Напомним, что соглашение рассчитано на пять лет, по которому 24-летний россиянин заработает 45 миллионов долларов.

Добавим, что в минувшем сезоне НХЛ Капризов провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка. Российский нападающий стал обладателем «Колдер Трофи».