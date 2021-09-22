Шесть россиян вызваны в тренировочный лагерь «Торонто»

«Торонто» опубликовал список хоккеистов, которые примут участие в предсезонном тренировочном лагере.

Как сообщает пресс-служба клуба, в тренинг-кемп вызваны 55 игроков. Среди них оказались шесть российских хоккеистов: нападающие Никита Гусев, Павел Гоголев, Илья Михеев, Кирилл Семенов, Михаил Абрамов и Семен Дер-Аргучинцев.

Также в тренировочном лагере примет участие экс-защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл.

Отметим, что из шести россиян лишь двое имеют опыт выступления в НХЛ. Михеев выступает за «Торонто» с 2019 года. Он провел 105 матчей, в которых набрал 40 (15+25) очков.

Гусев подписал пробный контракт с «Торонто» 18 сентября. Никита также выступает в НХЛ с 2019 года. Ранее он защищал цвета «Нью-Джерси Девилз» и «Флорида Пантерз».