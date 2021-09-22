Овечкин и еще четыре российских игрока вызваны в тренинг-кемп «Вашингтона»

«Вашингтон» назвал хоккеистов, которые примут участие в тренировочном лагере клуба перед сезоном НХЛ-2021/2022.

По информации пресс-службы «Кэпиталз», в список вошли 54 игрока. В их число вошли пять россиян: вратарь Илья Самсонов, защитники Дмитрий Орлов, Александр Алексеев, а также форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Отметим, что летом «Вашингтон» заключил новые контракты с Овечкиным и Самсоновым.

В минувшем сезоне «Кэпиталз» уступили в первом раунде плей-офф «Бостону» (1-4).

Добавим, что игроки НХЛ должны принять участие в Олимпиаде 2022 года в Пекине.