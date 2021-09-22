«Металлург» в гостях переиграл «Сибирь»

«Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь со счетом 3:1.
За победителей заброшенными шайбами отличились Анатолий Никонцев в меньшинстве (27-я минута), Андрей Чибисов в равных составах (33) и Никита Коростелев в большинстве (37).
У проигравших численным преимуществом воспользовался Алексей Кручинин (58).
Магнитогорская команда набрала 16 очков и лидирует в Восточной конференции, сибирсский коллектив с пятью очками находится на девятом месте.
25 сентября «Сибирь» проведет гостевую игру с «Барысом», а «Металлург» примет ЦСКА.