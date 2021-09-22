Антон Слепышев: Никто Капризова в ЦСКА не ждал, вернуться – было бы глупо с его стороны

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал решение форварда Кирилла Капризова заключить новый контракт с «Миннесотой».

– Никто его в ЦСКА не ждал, и было понятно, что он там подпишет контракт. Мы все рады за него. Вернуться в Россию – было бы глупо с его стороны в первую очередь, – приводит слова Слепышева Legalbet.

Напомним, что 24-летний нападающий заключил с клубом пятилетний контракт на общую сумму в 45 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым игроком «Уайлд».

Капризов, выбранный «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «дикарей» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».