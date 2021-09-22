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22 сентября 19:30
автор: Александр Поволоцкий

«Автомобилист» на своем льду разгромил минское «Динамо» (видео)

Клуб из Екатеринбурга одержал пятую победу в сезоне.

«Автомобилист» нанес поражение минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:3.

В составе победителей дубль оформил Сергей Шумаков (5-я и 31-я минуты). По шайбе забросили Никита Трямкин (11), Павел Куликов (13), Брукс Мэйсек (34), Ефим Гуркин (49) и Александр Щемеров (54). Минчане ответили точными бросками Александра Суворова (3), Марио Кемпе (21) и Маттиаса Теденбю (25).

Таким образом, екатеринбургский клуб прервал серию из двух поражений. «Автомобилист» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на шестой строчке на Западе. У команды из Белоруссии восемь очков.

В следующем матче «Автомобилисту» будет противостоять «Трактор», а «Динамо» сыграет дома со СКА. Обе встречи состоятся 25 сентября.

КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Минск) – 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Голы:

0:1 – Суворов (Крейчик, Буйницкий), 2:04

1:1 – Шумаков (Макеев), 4:10

2:1 – Трямкин, 10:15

3:1 – Куликов (Бочаров), 12:54

3:2 – Кемпе (Стремвалль), 20:21

3:3 – Теденбю (Еременко, Крейчик), 24:18

4:3 – Шумаков (Зборовский, Да Коста), 30:35

5:3 – Мэйсек (Спунер, Гуркин), 33:12

6:3 – Гуркин (Макеев), 48:28

7:3 – Щемеров (Бочаров, Куликов), 53:43

Вратари: Шикин (00:00 - 24:18), Галкин (24:18 - 60:00) - Колосов.

Броски: 41 – 36.

Штраф: 8 – 6.

источник: «Советский спорт»
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