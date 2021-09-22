«Автомобилист» на своем льду разгромил минское «Динамо» (видео)

«Автомобилист» нанес поражение минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:3.

В составе победителей дубль оформил Сергей Шумаков (5-я и 31-я минуты). По шайбе забросили Никита Трямкин (11), Павел Куликов (13), Брукс Мэйсек (34), Ефим Гуркин (49) и Александр Щемеров (54). Минчане ответили точными бросками Александра Суворова (3), Марио Кемпе (21) и Маттиаса Теденбю (25).

Таким образом, екатеринбургский клуб прервал серию из двух поражений. «Автомобилист» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на шестой строчке на Западе. У команды из Белоруссии восемь очков.

В следующем матче «Автомобилисту» будет противостоять «Трактор», а «Динамо» сыграет дома со СКА. Обе встречи состоятся 25 сентября.

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