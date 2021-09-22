«Витязь» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Локомотив» (видео)

Ярославский «Локомотив» на своем льду уступил «Витязь» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В составе железнодорожников шайбы забросили Артур Каюмов (30-я) и Рушан Рафиков (54-я). У «Витязя» дубль оформил Нико Оямяки (7-я и 34-я). Еще одна шайба в активе Александра Яремчука (22-я).

Отметим, что команда из Подольска набрала восемь очков, расположившись на девятом месте в Западной конференции. «локомотив» идет 10-м. У ярославской команды семь очков.

25 сентября «Локомотив» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а «Витязь» встретится дома с «Амуром».

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