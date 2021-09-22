ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 сентября 21:22
автор: Александр Поволоцкий

«Витязь» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Локомотив» (видео)

Подмосковный клуб не мог победить семь матчей подряд.

Ярославский «Локомотив» на своем льду уступил «Витязь» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В составе железнодорожников шайбы забросили Артур Каюмов (30-я) и Рушан Рафиков (54-я). У «Витязя» дубль оформил Нико Оямяки (7-я и 34-я). Еще одна шайба в активе Александра Яремчука (22-я).

Отметим, что команда из Подольска набрала восемь очков, расположившись на девятом месте в Западной конференции. «локомотив» идет 10-м. У ярославской команды семь очков.

25 сентября «Локомотив» сыграет дома против «Салавата Юлаева», а «Витязь» встретится дома с «Амуром».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Казань) – «Витязь» (Московская область) – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Ойямяки (Аалтонен, Одетт), 6:41 (5х4)

0:2 – Яремчук (Индрашис, Малыхин), 21:50 (5х4)

1:2 – Каюмов (Марченко, Алексеев), 29:30 (5х4)

1:3 – Ойямяки (Одетт), 33:55

2:3 – Рафиков (Шалунов, Алексеев), 53:50

Вратари: Паскуале – Ежов
Броски: 49 – 14
Штраф: 8 – 8

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ральф Рангник выступил против реформы чемпионата РоссииЭкс-нападающий российского клуба может возглавить Федерацию футбола Камеруна"Нефтехимик" не справился с "Сочи"Мгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной РоссииУткин кратко отреагировал на отказ Дзюбы от сборной РоссииМостовой коротко и ясно о Карпине
Заплатят ли Хохлову за «неполиткорректную» фамилию 150 миллионов? Как главный тренер «Ротора» подал в суд на «Фейсбук»
Социальная сеть «Фейсбук» блокируют страницы пользователей за упоминание фамилии Хохлов. По мнению американцев, это трактуется как пренебрежение к украинцам. Причем делается это без разбора того, в каком контексте используется данное сочетание букв.
Капризов счастлив, «Миннесота» тоже. Как наша новая суперзвезда НХЛ заключила пятилетний контракт с «дикарями»
Эпопея с подписанием нового соглашения лучшего новичка НХЛ-2020/21 Кирилла Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» благополучно завершена.
Рейтинг цифровых сервисов для занятия спортом. Итоги опроса москвичей
Департамент спорта Москвы провел социологическое исследование для оценки перспектив развития цифровых сервисов среди столичных спортсменов-любителей.
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.
Венгр не прижился — поможет ли португалец? Что за Перейра будет рулить российскими футбольными судьями
У российских арбитров будет новый руководитель: 64-летний португалец Витор Мелу Перейра сменит на посту руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи.
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика