Капризов - о подписании нового контракта с «Миннесотой»: Никакого давления, это просто хоккей

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового соглашения с клубом.

«Никакого давления нет. Теперь все нормально, ведь меня подписали. Это просто хоккей», — цитирует хоккеиста журналист Майкл Руссо в своем твиттере.

Напомним, соглашение рассчитано на пять лет, по которому 24-летний россиянин заработает 45 миллионов долларов.

Отмечается, что Капризов сможет присоединиться к тренировочному лагерю «Миннесоты». Он уже прошел карантин, получив прививку во Флориде.

Добавим, что Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком «Миннесоты». В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка.