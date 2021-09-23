Форвард «Вегаса» Стоун: Дадонов – игрок, который принесет пользу нашей команде

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун поделился мнением по поводу новичка клуба – нападающего Евгения Дадонова.

Напомним, что летом этого года «Оттава Сенаторз» обменяла 32-летнего россиянина на защитника Ника Холдена, а также получила право выбора на драфте в следующем году. Ранее хоккеист выступал за «Флориду Пантерз».

– Дадонов обладает хорошей скоростью, однако его главное качество – забивать голы. Я помню, какие шайбы он забрасывал, выступая за «Флориду». Они меня вдохновляли. Думаю, что Евгений станет тем игроком, который очень хорошо дополнит нашу команду, – цитирует Стоуна пресс-служба НХЛ.

Добавим, что Дадонов провел в составе «Оттавы» лишь один сезон. В его активе 55 матчей, в которых он набрал 20 (13+7) очков.