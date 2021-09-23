Скобрев может войти в тренерский штаб «Барыса»

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев рассказал о дальнейших планах в тренерской карьере.

Напомним, что бывший конькобежец с ноября 2016 года по апрель 2021-го работал специалистом по физической подготовке в штабе хоккейного клуба «Динамо».

«Работу в московском «Динамо» я прекратил еще в апреле после того, как завершился мой контракт. Сейчас я рассматриваю вариант продолжения своей тренерской карьеры в «Барысе», мы близки к соглашению. Я думаю, что завтра стоит ждать официального сообщения от пресс-службы этого клуба», — приводит ТАСС слова Скобрева.

Добавим, что Скобрев на ОИ-2010 завоевал серебряную медаль на дистанции 5000 метров. Также он стал бронзовым призером в забеге на 10 000 метров.