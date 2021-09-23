Айкел лишился капитанской нашивки в «Баффало»

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс заявил, что нападающий Джек Айкел больше не является капитаном «клинков».

«Разговаривал с Джеком, а на собрании команды заявил, что Айкел больше не является капитаном «Баффало». Мы считаем, что капитан — сердцебиение всей команды. Сейчас находимся в ситуации, когда почувствовали, что должны принять это решение», — цитирует представителя «Сейбрз» твиттер клуба.

Добавим, что Айкел пропустил несколько матчей в минувшем сезоне из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Врач «Баффало» выступает против того, чтобы 24-летнего хоккеиста в ближайшее время. Айкел может устроить забастовку и пропустить старт чемпионата НХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне американский форвард провел 21 матч, в котором набрал 18 (2+16) очков.