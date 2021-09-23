Шиксатдаров и Рассказов покинули состав «Северстали»

Пресс-служба «Северстали» сообщила об уходе из клуба нападающих Ильдара Шиксатдарова и Кирилла Рассказова.

Как информирует источник, череповецкая команда расторгла с обоими игроками контракты по обоюдному согласию.

Напомним, 27-летний Шиксатдаров стал хоккеистом «Северсталь» в августе 2021 года. С тех пор он принял участие в четырех матчах клуба, не отличившись голевыми действиями. Ранее форвард защищал цвета «Нефтехимика» с сезона 2014/2015.

Что касается Рассказова, то 29-летний россиянин присоединился к команде из Череповца в мае этого года, не набрав ни одного очка в трех проведенных встречах нынешнего сезона. В своей карьере хоккеист выступал за «Амур», «Авангард», «Торпедо» и «Югру».

В текущем розыгрыше КХЛ «Северсталь» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков по итогам восьми матчей.