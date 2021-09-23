Стало известно расписание матчей сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине

Международная федерация хоккея опубликовала расписание мужского олимпийского турнира на Играх-2022 в Китае.
Как сообщает официальный сайт ИИХФ, соревнования стартуют 9 февраля матчем между сборной России (ОКР) и командой Швейцарии. Игра группы B пройдет на льду »Государственного дворца спорта Пекина». Встреча начнется в 12:40 по московскому времени. Также в этот день пройдет матч между Чехией и Данией.
Расписание матчей сборной России:
9 февраля. Россия - Швейцария. Начало в 12:40.
11 февраля. Дания - Россия. Начало в 8:10.