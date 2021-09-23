«Трактор» обыграл дома ЦСКА и вышел на второе место в таблице Восточной конференции (видео)

«Трактор» добился домашней победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев льда шайбы забросили Теэму Пулккинен (18-я минута) и Владимир Ткачев (28). Армейцы ответили результативным броском Лукаса Валльмарка (15).
Отметим, что «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков. ЦСКА идет третьим на Западе. У московской команды 14 очков.
В следующей встрече »Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом», а ЦСКА отправится в гости к «Металлургу». Обе встречи состоятся 25 сентября.
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