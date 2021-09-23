Фазель назвал условие, при котором может принять российское гражданство

Президент ИИХФ Рене Фазель допустил, что может принять гражданство России.

«Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провел в России, - сказал Фазель. - Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет? В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос», - цитирует ТАСС функционера.

Добавим, что 25 сентября Фазель сложит с себя полномочия главы Международной федерации хоккея. Это произойдет на полугодовом конгрессе ИИХФ в Санкт-Петербурге.

Ранее стало изветсно, что Рене войдет в Зал славы организации в категории «Создатель».