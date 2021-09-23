«Салават Юлаев» одержал восьмую победу в сезоне, обыграв на выезде СКА (видео)

«Салават Юлаев» в гостевом матче нанес поражение СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды отличились Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У армейцев дубль оформил Антон Бурдасов (48 и 58).

«Салават Юлаев» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции, а «СКА» идет четвертым на Западе. У команды из Санкт-Петербурга 12 очков.

25 сентября уфимцы сыграют на выезде с «Локомотивом». СКА в этот же день проведет гостевой матч против минского «Динамо».

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