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23 сентября 21:44
автор: Александр Поволоцкий

«Салават Юлаев» одержал восьмую победу в сезоне, обыграв на выезде СКА (видео)

Уфимская команда потерпела пока лишь одно поражение в сезоне.

«Салават Юлаев» в гостевом матче нанес поражение СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды отличились Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У армейцев дубль оформил Антон Бурдасов (48 и 58).

«Салават Юлаев» с 16 очками занимает первое место в Восточной конференции, а «СКА» идет четвертым на Западе. У команды из Санкт-Петербурга 12 очков.

25 сентября уфимцы сыграют на выезде с «Локомотивом». СКА в этот же день проведет гостевой матч против минского «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:4 (0:0, 0:2, 1:1).

Голы:

0:1 – Маннинен (Мухамадуллин, Гранлунд), 22:53 (5х4)

0:2 – Мухамадуллин (Маннинен, Гранлунд), 24:50 (5х4)

0:3 – Хохряков (Амиров), 42:02

1:3 – Бурдасов (Пыленков, Кирсанов), 47:22

2:3 – Бурдасов (Ожиганов), 57:13 (6х5)

2:4 – Башкиров (Коледов, Науменков), 57:53 (п.в.)

Вратари: Юханссон - Шарыченков

Броски: 19 – 36.

Штраф: 6 – 6.

источник: «Советский спорт»
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