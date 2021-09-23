Фетисов назвал «бардаком» ситуацию с тренерским штабом сборной России перед ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает неприемлемой ситуацию, которая сложилась вокруг тренерского штаба национальной команды перед Олимпиадой в Пекине.

«Считаю, что это бардак, что до сих пор нет тренера, что это является интригой. Значит, что те, кто принимает решение, они не готовы были к тому, чтобы определиться. Это нервозность и у хоккеистов, я точно знаю, я со многими общался. Это непонятная ситуация с результатом», - приводит «Матч ТВ» слова политического и спортивного деятеля.

Добавим, что на данный момент главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

Ранее стало известно, что команда ОКР встретится в первом матче на ОИ-2022 со Швейцарией. Игра пройдет 9 февраля.