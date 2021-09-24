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Центр «Авангард» и Федерация хоккея России подпишут соглашение о сотрудничестве
24 сентября 11:00

Центр «Авангард» и Федерация хоккея России подпишут соглашение о сотрудничестве

27 сентября 2021 года в Музее хоккея состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Федерацией хоккея России.

В церемонии подписания соглашения примут участие заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Предметом соглашения станет развитие военно-патриотического и физического воспитания, а также спортивной подготовки молодежи, продвижение военно-прикладных видов спорта, проведение спортивных и образовательных мероприятий.

Специалисты Центра и Федерации хоккея примут участие в совместных конференциях, семинарах и тимбилдингах. Кроме того, организации совместно разработают раздел «Национальной программы подготовки хоккеистов», посвященный патриотическому воспитанию.

Еще одним направлением сотрудничества станет информационная поддержка и развитие проекта «Братство Авангарда».

Дата: 27 сентября (понедельник).

Адрес: Москва, Автозаводская улица, дом 23/корпус 3.

Справки и аккредитация:

+7 (962) 436 -71-31

press@avangardcenter.ru

источник: Центр «Авангард»
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