Центр «Авангард» и Федерация хоккея России подпишут соглашение о сотрудничестве

27 сентября 2021 года в Музее хоккея состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Федерацией хоккея России.
В церемонии подписания соглашения примут участие заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, директор центра «Авангард» Дарья Борисова.
Предметом соглашения станет развитие военно-патриотического и физического воспитания, а также спортивной подготовки молодежи, продвижение военно-прикладных видов спорта, проведение спортивных и образовательных мероприятий.
Специалисты Центра и Федерации хоккея примут участие в совместных конференциях, семинарах и тимбилдингах. Кроме того, организации совместно разработают раздел «Национальной программы подготовки хоккеистов», посвященный патриотическому воспитанию.
Еще одним направлением сотрудничества станет информационная поддержка и развитие проекта «Братство Авангарда».
Дата: 27 сентября (понедельник).
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