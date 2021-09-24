Александр Овечкин: Надеюсь, что сборная России войдет в историю по итогам Олимпиады в Пекине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящей зимней Олимпиады-2022 в Пекине, где смогут принять участие игроки НХЛ.

Напомним, что российская команда является действующим чемпионом Олимпийских игр.

– Я очень рад, что НХЛ возвращается на Олимпиаду. Для меня большая честь участвовать в ОИ, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Очевидно, что олимпийское золото стоит в одном ряду с завоеванием Кубка Стэнли. Я надеюсь, что мы сможем войти в историю, – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 45 матчах, забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Отметим, что регулярный сезон НХЛ будет приостановлен в случае участия игроков на Олимпийских играх. Ранее сообщалось, что чемпионат возобновится 23 февраля.