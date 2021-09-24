Зубов станет ассистентом Знарка в сборной России

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов назначен помощником главного тренера сборной России по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Зубов будет помогать Знарку», - сказал Третьяк. Помимо Зубова ассистентом главного тренера будет Алексей Жамнов.

Зубов с 2011 по 2015 годы занимал должность помощника главного тренера «СКА» из Санкт-Петербурга; с ноября 2015 года по июнь 2016 года был главным тренером команды. В марте 2017 года он возглавил «Сочи», откуда был уволен в октябре 2019 года. В апреле 2021 года Зубов возглавил рижское «Динамо».

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