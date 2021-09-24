Светлана Хоркина: Мне нравится кандидатура Знарка – будем надеяться на победу сборной России на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддержала решение Федерации хоккея России назначить Олега Знарка главным тренером национальной команды.

Напомним, что 58-летний специалист подписал со сборной России однолетнее соглашение. Наставник будет руководить командой на Олимпиаде 2022 года в Пекине, а также на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере, который также пройдет в следующем году.

– Вообще, мне Знарок нравится. Профессиональный тренер, характерный. Прямо импонирует мне. Все мы помним его жесты, за которые его наказали! Интересный вариант. Я хочу пожелать ему и всей его команде удачи. Будем болеть и надеяться на победу на Олимпиаде. Мне нравится эта кандидатура, – приводит слова Хоркиной «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в своей тренерской карьере Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.