Лев Лещенко: Ни Кудашов, ни Брагин недостаточно авторитетные люди у нас, в отличие от Знарка

Народный артист России Лев Лещенко высказался по поводу на назначения Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 58-летний специалист подписал со сборной России однолетнее соглашение. Наставник будет руководить командой на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, а также на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере, который также пройдет в следующем году.

– Знарок – сильный специалист, уже приводил сборную к олимпийскому золоту. По моим ощущениям, сейчас в хоккее у нас бардак. По-моему, кроме Овечкина, почти никто даже в сборную не хочет приезжать из НХЛ. Может быть, Олег Валерьевич со своим авторитетом сможет собрать и сплотить команду. Есть надежда, что у него все получится. Ни Кудашов, ни Брагин недостаточно авторитетные люди у нас, – цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в своей тренерской карьере Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.