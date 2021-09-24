Борис Михайлов: Для меня странно, что Брагин будет консультантом Знарка в сборной

Бывший наставник сборной России Борис Михайлов отреагировал на назначение Олега Знарка старшим тренером национальной команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сейчас назначили Знарка, Брагин будет его консультантом - для меня это странно. Федерация свой ход сделала, сейчас дело за Знарком. Желательно, чтобы тренерский штаб был известен общественности, тогда вопросов будет меньше. В любом случае, хочется пожелать ему удачи - он взялся за очень сложное дело», — цитирует Sport24 двукратного олимпийского чемпиона.

Добавим, что в своей тренерской карьере Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.