Фазель возьмет уроки русского после того, как сложит с себя полномочия главы ИИХФ

Президентом Международной федерации хоккея Рене Фазель намерен взять уроки русского языка.

«Хотел бы походить в русскую школу, отправлюсь в Москву, чтобы взять несколько уроков. Это намного легче, когда ты находишься в стране, смотришь местное телевидение. Надеюсь, что мой русский язык будет еще лучше. После нескольких лет я чувствую себя не так счастливо, потому что не мог обучаться долго, и вы знаете, что я очень люблю Россию и русских людей», - цитирует ТАСС Фазеля.

Добавим, что 25 сентября Фазель сложит с себя полномочия главы Международной федерации хоккея. Это произойдет на полугодовом конгрессе ИИХФ в Санкт-Петербурге.

Ранее стало изветсно, что Рене войдет в Зал славы организации в категории «Создатель».