Артюхин подписал контракт с «Адмиралом»

Форвард Евгений Артюхин стал игроком владивостокского «Адмирала».

Как сообщает пресс-служба приморского клуба, соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на один год. Последним клубом Артюхина был «Витязь». За подмосковную команду он выступал с 2019 по 2021 год.

В минувшем сезоне Евгений провел 43 встречи, в которых набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6».

Добавим, что «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Владивостока набрал пять очков.