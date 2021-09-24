ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 сентября 21:35
автор: Александр Поволоцкий

Гол Цыплакова в овертайме принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком» (видео)

Красно-белые выиграли шесть матчей в новом сезоне.

Хоккеисты «Спартака» победили «Нефтехимикь» (3:2) в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе хозяев льда шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (35-я минута) и Лукаш Клок (39). »Спартак» ответил точными бросками Александра Брынцева (9) и Ильи Талалуева (26).

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков (65).

Красно-белые набрали 12 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идет 7-м на Востоке. У нижнекамцев девять очков.

26 сентября »Спартак» сыграет на выезде с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Адмирал».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Брынцев (Цыплаков, Талалуев), 8:09
0:2 – Талалуев, 25:25
1:2 – Бикмуллин (Шафигуллин, Глазков), 34:38
2:2 – Клок (Секстон), 38:30 (5х4)
2:3 – Цыплаков, 64:29 (4х3)

Вратари: Туохимаа – Данск
Броски: 20 – 27
Штраф: 2 – 8

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгений Малкин пропустит начало сезона НХЛЧетырёхкратный чемпион России по лёгкой атлетике задержан с наркотикамиАртём Дзюба мог отказаться от матчей за сборную из-за коррекции зубовРоссийские синхронистки "разорвали" Vogue дерзкими фотоЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиДарья Валитова опубликовала откровенное фото
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Знарка вовремя позвали в сборную России. Все дело в НХЛ и нестабильной игре СКА
Олег Знарок повезет российских хоккеистов на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Поясняем, почему решение ФХР абсолютно логично.
«Желаю победы украинцу, но фаворит — британец». Прогноз Валуева на супербой Джошуа — Усик
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от чемпионского поединка сразу за четыре пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO), в котором 26 сентября в Лондоне хозяину ринга Энтони Джошуа будет противостоять украинец Александр Усик.
«По-моему, все складывается в пользу австралийца». Валуев — о титульном поединке Волкановски и Ортеги
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя UFC 266, в котором 26 сентября сойдутся австралиец Алекс Волкановски и американец Брайан Ортега.
Римейк финала Лиги чемпионов и три гола «Ливерпуля». Ожидания от 6-го тура АПЛ и расписание трансляций
«Плеймейкер» представляет шестой тур Английской премьер-лиги, в центральном матче которого «Челси» примет в Лондоне «Манчестер Сити».
Смертельный спорт. Как на Эльбрусе погибли альпинисты — из-за бури и, похоже, очередного разгильдяйства
Трагически завершилось восхождение на Эльбрус для группы альпинистов. Пятеро участников из 23 человек, входивших в группу, погибли.
9-й тур РПЛ лишь с одной трансляцией на «Матче»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
25 - 27 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре, в рамках которого только одна игра будет показана бесплатно.
Грустный хет-трик Трусовой… Третий старт — и снова падение на тройном акселе
Александра Трусова завалила тройной аксель в короткой программе на Кубке России в Сызрани.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества украинского боксера.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества британского боксера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика