Гол Цыплакова в овертайме принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком» (видео)

Хоккеисты «Спартака» победили «Нефтехимикь» (3:2) в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе хозяев льда шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (35-я минута) и Лукаш Клок (39). »Спартак» ответил точными бросками Александра Брынцева (9) и Ильи Талалуева (26).

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков (65).

Красно-белые набрали 12 очков и расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» идет 7-м на Востоке. У нижнекамцев девять очков.

26 сентября »Спартак» сыграет на выезде с «Ак Барсом», а «Нефтехимик» в тот же день примет «Адмирал».