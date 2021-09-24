Малкин показал, как восстанавливается после операции

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин восстанавливается после хирургического вмешательства.

В своем инстаграме34-летний хоккеист выложил фотографию, на которой запечатлен момент, как он занимается на велотренажере. В июне Евгению сделал операцию на колене.

«Я скоро вернусь», — написал хоккеист.

Ранее стало известно, что российский нападающий пропустит как минимум два месяца со старта нового сезона.

Добавим, что в минувшем сезоне Малкин провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 очков (8+20). В матчах Кубка Стэнли россиянин сыграл четыре встречи, в которых заработал себе в актив 5 (1+4) очков.