Люк Тардиф: Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания

Люк Тардиф прокомментировал свое избрание на пост президента Международной федерации хоккея.

- Большое спасибо. Рене (Фазель) восемь лет назад попросил меня стать казначеем ИИХФ. Но я все еще хоккеист и знаю, что могу больше. Все что я могу предложить, это моя решимость, безумная страсть к этому виду спорта, чувство командной работы, уважение к людям и честность. Поверьте, я сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания, - цитирует Тардифа пресс-служба ИИХФ.

В субботу, 25 сентября, Тардиф был избран новым президентом ИИХФ, сменив Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет. Выборы проводились в несколько туров, в каждом из которых выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. Француз выиграл выборы в четвертом и последнем туре у немца Франца Рейндля – 67 против 39 голосов.

Добавим Тардиф, имеющий гражданство Франции и Канады, был избран в Совет ИИХФ в 2012 году, где занимал должность казначея. Он играл в юношеский хоккей в Канаде и в профессиональный хоккей в Бельгии и Франции.