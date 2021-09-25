«Локомотив» объявил об отставке Скабелки и назначении Никитина на пост главного тренера команды

Пресс-служба ярославского «Локомотива» объявила об отставке главного тренера команды Андрея Скабелки.
«Клуб благодарит Андрея Скабелку за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», - говорится в заявлении клуба.
Новым наставником железнодорожников стал Игорь Никитин, ранее возглавлявший ЦСКА. Отмечается, что в штаб «Локомотива» также войдет тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич.
Добавим, что Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года, подписав трехлетний контракт. В минувшем сезоне железнодорожники уступили во втором раунде плей-офф ЦСКА (3-4).
Добавим, что «Локомотив» занимает десятое место в таблице Западной коференции. У ярославской команды семь очков.