«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист» в гостевом матче (видео)

«Трактор» добился гостевой победы над «Автомобилист» (2:1) в серии буллитов матча регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время матча составе хозяев льда шайбы забросил Владимир Ткачев (53-я минута). »Автомобилист» ответили результативным броском Сергея Шумакова (54).
Решающий буллит в активе Томаша Гики.
Отметим, что «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. »Автомобилист» идет пятым. У екатеринбургской команды 12 очков.
В следующей встрече «Трактор» сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо», а «Автомобилист» отправится в гости к «Барысу». Обе встречи состоятся 27 сентября.