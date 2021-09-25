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«Металлург» всухую переиграл ЦСКА, одержав седьмую победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ (видео)
25 сентября 17:17
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автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

«Металлург» всухую переиграл ЦСКА, одержав седьмую победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ (видео)

Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и завершилась со счетом 4:0.

Хоккеисты «Металлурга» обыграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (9-я минута), Максим Карпов (23), Джош Карри (44) и Брендан Лайпсик (59)

Отметим, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры магнитогорская команда, одержав девятую победу в десяти встречах чемпионата, набрала 18 очков и вышла в лидеры Восточной конференции. Армейцы, потерпев четвертое поражение в сезоне, с 14 очками занимают третью строчку на «Западе».

В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» 29 сентября на своем льду сыграет против «Барыса». ЦСКА в тот же день дома встретится с «Сибирью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА (Москва) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Голдобин (Зернов, Пашнин), 08:40.
2:0 – Карпов (Хультстрем, Голдобин), 22:28 (бол.).
3:0 – Карри (Кошелев, Чибисов), 43:01.
4:0 – Лайпсик (Пашнин), 58:32 (п.в.)

Вратари: Кошечкин – Федотов.
Броски: 24 – 30.
Штраф: 6 – 4.

источник: «Советский спорт»
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