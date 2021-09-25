«Металлург» всухую переиграл ЦСКА, одержав седьмую победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ (видео)

Хоккеисты «Металлурга» обыграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (9-я минута), Максим Карпов (23), Джош Карри (44) и Брендан Лайпсик (59)

Отметим, что голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 30 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры магнитогорская команда, одержав девятую победу в десяти встречах чемпионата, набрала 18 очков и вышла в лидеры Восточной конференции. Армейцы, потерпев четвертое поражение в сезоне, с 14 очками занимают третью строчку на «Западе».

В следующем матче регулярного чемпионата «Металлург» 29 сентября на своем льду сыграет против «Барыса». ЦСКА в тот же день дома встретится с «Сибирью».