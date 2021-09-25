«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Торпедо» (видео)

«Торпедо» нанесло поражение московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2.

В составе победителей отличились Дамир Жафяров (25-я минута), Артур Тянулин (26), Иван Верещагин (50) и Сергей Гончарук (60). Московская команда ответила точными бросками Эрика О'Делла (48) и Вячеслава Войнова (50).

Таким образом, нижегородский клуб прервал серию из четырех поражений. «Торпедо» набрало девять очков и поднялось на восьмое место в таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на второй строчке. У бело-голубых 16 очков.

В следующем матче «Динамо» на своем льду сыграет со «Спартаком» (28 сентября), а «Торпедо» днем ранее примет «Трактор».

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