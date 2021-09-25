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25 сентября 19:56
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче после отставки Скабелки (видео)

Ярославской командой руководил Дмитрий Юшкевич.

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл в овертайме »Салавату Юлаеву» (2:3).

В основное время составе железнодорожников отличились Рушан Рафиков (2-я минута) и Павел Красовский (31). У гостей шайбы забросили Теэму Хартикайнен (40). Сакари Маннинен (59 и 61) оформил дубль и принес победу «Салвату Юлаеву».

Отметим, что сегодня стало известно об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера «Локомотива». Его сменит Игорь Никитин, но сегодня командой руководил его помощник Дмитрий Юшкевич.

«Локомотив» очками занимает десятое место в Западной конференции, набрав восемь очков. «Салават Юлаев» идет вторым на Востоке. У команды из Уфы 18 очков.

29 сентября уфимцы сыграют дома с «Автомобилистом». Двумя днями ранее «Локомотив» проведет гостевой матч против «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локjмотив» (Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).

Голы:

1:0 – Рафиков (Ильенко, Кудрявцев), 1:49

2:0 – Красковский (Полунин, Коршков), 30:10

2:1 – Хартикайнен, 39:39 (5x4)

2:2 – Маннинен (Шмелев, Гранлунд), 58:37 (6x5)

2:3 – Маннинен, 60:27

Вратари: Паскуале - Метсола.
Броски: 26 – 31.
Штраф: 8 – 2.

источник: «Советский спорт»
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