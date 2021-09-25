«Локомотив» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче после отставки Скабелки (видео)

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл в овертайме »Салавату Юлаеву» (2:3).

В основное время составе железнодорожников отличились Рушан Рафиков (2-я минута) и Павел Красовский (31). У гостей шайбы забросили Теэму Хартикайнен (40). Сакари Маннинен (59 и 61) оформил дубль и принес победу «Салвату Юлаеву».

Отметим, что сегодня стало известно об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера «Локомотива». Его сменит Игорь Никитин, но сегодня командой руководил его помощник Дмитрий Юшкевич.

«Локомотив» очками занимает десятое место в Западной конференции, набрав восемь очков. «Салават Юлаев» идет вторым на Востоке. У команды из Уфы 18 очков.

29 сентября уфимцы сыграют дома с «Автомобилистом». Двумя днями ранее «Локомотив» проведет гостевой матч против «Авангарда».