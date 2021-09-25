ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 сентября 21:01
автор: Александр Поволоцкий

Третьяк стал пожизненным членом совета ИИХФ

Ранее в него был избран двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал пожизненным членом совета ИИХФ.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФХР, это звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков. Также он должен внести выдающийся вклад в работу международной федерации хоккея.

Добавим, что Третьяк представлял Россию в совете ИИХФ с 2012 года. На на заседании конгресса в 2016-м трехкратный олимпийский чемпион был переизбран на еще один срок. В 2021-м легендарный голкипер был выведен из состава в связи с двухлетними санкциями ВАДА.

Напомним, что 25 сентября в рамках полугодового конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге состоялись выборы президента Международной федерации хоккея. Новым руководителем организации стал Люк Тардиф.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Брагин будет консультантом Знарка в сборной России по хоккеюHuawei официально представила смартфоны Nova 9 и Nova 9 Pro с операционной системой Harmony OS 2Олимпийский призёр по конькобежному спорту станет тренером "Барыса"Жена футболиста о том, чем женская измена отличается от мужскойСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеЗагитова без стеснения блеснула своими прелестями
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
«Витория болен, «Спартак» обязательно пропустит от уфимцев». Прогноз Ловчева на матч РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «фактор Газизова» будет иметь ключевое значение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой» (25 сентября, 19:00), которые должны сыграть 1:1.
«В вязкой игре «Локо» забьет в Химках один гол и победит». Ловчев — о матче 9-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев проанализировал для «Плеймейкера» состояние «Химок» и «Локомотива» в преддверии их очной встречи в девятом туре Российской Премьер-Лиги (25 сентября, 14:00).
В хоккейном «Локомотиве» почти как в футбольном «Спартаке»: 21-й тренер за 18 лет! Теперь Никитин вместо Скабелки
Андрей Скабелка уволен за неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. Его сменил экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин.
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Знарка вовремя позвали в сборную России. Все дело в НХЛ и нестабильной игре СКА
Олег Знарок повезет российских хоккеистов на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Поясняем, почему решение ФХР абсолютно логично.
«Желаю победы украинцу, но фаворит — британец». Прогноз Валуева на супербой Джошуа — Усик
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от чемпионского поединка сразу за четыре пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO), в котором 26 сентября в Лондоне хозяину ринга Энтони Джошуа будет противостоять украинец Александр Усик.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика