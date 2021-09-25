Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал пожизненным членом совета ИИХФ.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФХР, это звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков. Также он должен внести выдающийся вклад в работу международной федерации хоккея.

Добавим, что Третьяк представлял Россию в совете ИИХФ с 2012 года. На на заседании конгресса в 2016-м трехкратный олимпийский чемпион был переизбран на еще один срок. В 2021-м легендарный голкипер был выведен из состава в связи с двухлетними санкциями ВАДА.

Напомним, что 25 сентября в рамках полугодового конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге состоялись выборы президента Международной федерации хоккея. Новым руководителем организации стал Люк Тардиф.