Артемий Панарин: Не может быть и речи, что я бы не согласился поехать на Олимпиаду

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался относительно своего участия в предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Пока что ничего не слышал про Олимпиаду. Насколько я знаю, официального списка игроков сборной еще нет. Конечно, с удовольствием сыграл бы за сборную страны. Олимпийские игры – это большое событие для хоккея и всего мира. Не может быть и речи, что я бы не согласился поехать на Олимпиаду», — цитирует хоккеиста пресс-служба команды.

Добавим, что о том, что НХЛ согласилась на участие ее хоккеистов на Олимпиаде в Пекине стало известно в начале сентября, однако американская лига в случае ухудшения ситуации с короновирусом в Китае может до 10 января аннулировать свое решение.

Напомним, что в минувшем сезоне Панарин провел 42 матча, в которых набрал 58 (17+41) очков.