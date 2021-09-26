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26 сентября 10:41
автор: Владислав Корегин

Новый президент IIHF Тардиф рассказал о своем отношении к России

Вчера, 25 сентября, французский специалист возглавил Международную федерацию хоккея.

Люк Тардиф, недавно избранный на пост президента Международной федерации хоккея, заявил, что продолжит поддерживать хорошие отношения с Россией, как это было при бывшем президенте организации – Рене Фазеле.

– Мы много лет работаем вместе, и нельзя бросать в мусорную корзину то, что было сделано, так как это хорошее наследие. Вы не можете быть президентом международной федерации и не общаться и не взаимодействовать с такими федерациями, как российская, – цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, что 25 сентября 68-летний Тардиф стал новым президентом ИИХФ, сменив Рене Фазеля, занимавшего этот пост 27 лет. Выборы проводились в несколько туров, в каждом из которых выбывал кандидат с наименьшим количеством голосов. Француз выиграл выборы в четвертом и последнем туре у немца Франца Рейндля – 67 против 39 голосов.

источник: ТАСС
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