Экс-форвард «Северстали» Рассказов подписал пробный контракт с «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о подписании пробного соглашения с нападающим Кириллом Рассказовым.

Отметим, что три дня назад 29-летний россиянин покинул состав «Северстали» – череповецкий клуб расторг с хоккеистом контракт по обоюдному согласию.

Ранее в своей карьере Рассказов уже защищал цвета нижегородской команды – это было с 2016 по 2017 годы. В общей сложности форвард провел в КХЛ 306 матчей, забросил 40 шайб и отдал 59 ассистов. Также в послужном списке выступления за «Авангард», «Амур» и «Югру».

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков в десяти встречах.