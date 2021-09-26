«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком и выиграл в пятый раз кряду

Казанский «Ак Барса» одолел московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов на седьмой минуте, Кирилл Петров на 37 и Артем Галимов в концовке третьего периода на 53 минуте. В составе спартаковцев отличился Александр Никишин на 11 минуте в первом периоде.
После этой встречи «Ак Барс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице восточной конференции, красно-белые остались на пятом месте запада с 12 очками.
В следующем матче «Ак Барс» поедет на выезд в Финляндию для встречи с «Йокеритом», а «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене»
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Илья Сафонов (Галимов, Воронков) - 06:46
1:1 - Александр Никишин (Локтионов, Хохлачев) - 10:28
2:1 - Кирилл Петров (Линдхольм, Тарасов) - 36:51
3:1 - Артем Галимов (Кэмпфер, Хенкель) - 52:57.