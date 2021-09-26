«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком и выиграл в пятый раз кряду

Казанский «Ак Барса» одолел московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов на седьмой минуте, Кирилл Петров на 37 и Артем Галимов в концовке третьего периода на 53 минуте. В составе спартаковцев отличился Александр Никишин на 11 минуте в первом периоде.

После этой встречи «Ак Барс» набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице восточной конференции, красно-белые остались на пятом месте запада с 12 очками.

В следующем матче «Ак Барс» поедет на выезд в Финляндию для встречи с «Йокеритом», а «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на «ВТБ Арене»

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