Дебютант НХЛ «Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче

«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Сиэтла», для которого этот матч стал первым в истории.

В составе победителей Морган Гики сделал дубль, по шайбе забили Рейли Шихан, Джаред Макканн и Райан Донато. За проигравших голы забили Джек Рэтбоун, Брок Безер и Нильс Хогландер. Напомним, «Сиэтл» дебютирует в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне 2021/2022.

Регулярный сезон 2021/22 стартует 12 октября с двух матчей между действующим чемпионом «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» в Тампе. Во втором матче дня новичок «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегасом».

Напомним, что 23 июля 2020 года было объявлено о создании клуба «Сиэтл». Основным цветом команды выбран «синий», что указывает на близость клуба к океану.