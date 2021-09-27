Главный тренер «Флориды» заявил, что Бобровский будет основным вратарем на сезон в НХЛ

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился своим мнением о новом сезоне НХЛ.

«Рассчитываю, что нагрузки у Бобровского хватит. Сейчас для меня вопрос о вратарях выглядит как здоровая командная ситуация. Боб займет место у ворот, а Спенсер будет изучать и наблюдать. Но очевидно, что все познается в сравнении, и каждый голкипер хочет играть больше и как можно лучше. В то же время я уверен, что Боб отлично поработал летом, добавил и сделал все возможное, чтобы улучшить свою игру, - цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Бобровский является двукратным обладателем «Везина Трофи» (лучший игрок регулярного чемпионата НХЛ) в составе «Коламбуса» (2013, 2017). в 2014 году Бобровский стал чемпионом мира вместе со сборной Россией, став лучшим вратарем турнира и имевшим лучший процент отраженных бросков.