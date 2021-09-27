The Hockey News включил Овечкина в рейтинг лучших игроков НХЛ

Журнал The Hockey News составил список из 75 лучших игроков в истории НХЛ.
Первое место рейтинга занял Уэйн Гретцки. Второй - Бобби Орр, замкнул тройку лидеров Марио Лемье.
Из российских игроков выше остальных значится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который занимает восьмое место в рейтинге.
Отметим, что только форвард «Вашингтона» Овечкин и нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вошли в десятку рейтинга из действующих игроков НХЛ.
В прошедшем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 45 матчах, забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.