Генменеджер «Вашингтона» отметил прогресс Кузнецова в летнее межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился своими ожиданиями от выступления нападающего Евгения Кузнецова в следующем сезоне.

«Я разговаривал с ним несколько раз. Мне нравится то состояние, в котором он находится морально и физически. Он пришел в очень хорошей форме. Он прибавил в весе и с точки зрения силы. Я думаю, мы все ожидаем от него положительного ответа и хорошего года. Мы ожидаем, что у него будет хороший сезон», - цитирует Маклеллана RMNB.

В сезоне 2020/2021 россиянин сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9 + 20) очков, а также сыграл три игры в плей-офф, не набрав очков за результативность.

Отметим, что первый матч в новом сезоне НХЛ «Кэпиталз» проведет 14 октября в 02:30 мск против «Нью-Йорк Рейнджерс».