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27 сентября 12:46
автор: Владислав Корегин

Стали известны лучшие игроки прошедшей недели регулярного чемпионата КХЛ

Победители определены в четырех номинациях.

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками четвертой недели регулярного чемпионата.

Отмечается, что Тимур Билялов («Ак Барс») был признан лучшим голкипером. Вратарь помог своей команде одержать три победы, отражая 95,08% по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Лучшим защитником стал Михаил Пашнин («Металлург»). При нем магнитогорский клуб выиграл три матча, хоккеист отличился четырьмя ассистами и заработал показатель полезности «+5».

Антона Бурдасова, представляющего СКА, назвали лучшим форвардом. Нападающий набрал 6 (4+2) очков в трех встречах армейцев.

Лучшим новичком недели были признан вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов. Голкипер отразил 91,26% бросков по своим воротам в трех сыгранных матчах. При этом коэффициент надежности составил 2,93.

источник: КХЛ
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