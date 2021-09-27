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27 сентября 13:11
автор: Владислав Корегин

Алексей Житник: Знарок является авторитетным человеком как в среде игроков НХЛ, так и в КХЛ

24 сентября Знарок вновь возглавил сборную России.

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением по поводу назначения Олега Знарка на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 58-летний специалист подписал с национальной командой однолетнее соглашение. Наставник будет руководить сборной на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, а также на чемпионате мира в Хельсинки и Тампере, который также пройдет в следующем году.

– Я думаю, против Олега Валерьевича никто не может ничего сказать. Авторитетный человек как в среде игроков НХЛ, так и в КХЛ – нормально принятое решение. Не хочу сказать ничего плохого о Брагине, но Знарок – человек харизматичный. Повысились ли у России шансы на золото? Трудно сказать. На мой взгляд, от тренеров в такой ситуации мало что зависит, – цитирует Житника «Спорт уик-энд».

Добавим, что в своей тренерской карьере Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. При нем национальная команда завоевала золотые медали Олимпиады-2018, а также мирового первенства в 2014-м.

источник: «Спорт уик-энд»
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