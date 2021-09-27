«Амур» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Воробьевым

Пресс-служба «Амура» сообщила о том, что клуба прекращает сотрудничество с главным тренером Владимиром Воробьевым.

По информации источника, руководство хабаровчан расторгло контракт с 48-летним специалистом по причине грубых нарушений трудовых обязанностей со стороны наставника.

Отмечается, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», который состоится сегодня, исполнять обязанности Воробьева будет старший тренер Михаил Кравец.

В нынешнем сезоне «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков в десяти играх.