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27 сентября 13:30
автор: Владислав Корегин

«Амур» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Воробьевым

Российский специалист возглавил команду в мае этого года.

Пресс-служба «Амура» сообщила о том, что клуба прекращает сотрудничество с главным тренером Владимиром Воробьевым.

По информации источника, руководство хабаровчан расторгло контракт с 48-летним специалистом по причине грубых нарушений трудовых обязанностей со стороны наставника.

Отмечается, что в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», который состоится сегодня, исполнять обязанности Воробьева будет старший тренер Михаил Кравец.

В нынешнем сезоне «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков в десяти играх.

источник: ХК «Амур»
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