Защитник Чайковски стал игроком «Сибири»

Пресс-служба «Сибири» сообщила о переходе в команду защитника московского «Динамо» Михала Чайковски.

Отмечается, что 29-летний словак подписал с новосибирским клубом двухлетний контракт. При этом столичная команда получила денежную компенсацию.

Напомним, Чайковски выступал за «Динамо» с 2018 года. За бело-голубых он отыграл 157 матчей, забросил 26 шайб и отдал 47 результативных передач. Ранее в КХЛ хоккеист защищал цвета «Автомобилиста».

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков в девяти встречах.