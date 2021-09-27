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Третьяк - о тренере сборной на ОИ: Было очень много мнений, контракт со Знарком еще не подписан
27 сентября 16:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

Третьяк - о тренере сборной на ОИ: Было очень много мнений, контракт со Знарком еще не подписан

На Играх-2018 специалист привел команду к золотым медалям.

Федерация хоккея России пока не заключила соглашение с Олегом Знарком в качестве главного тренера сборной России в олимпийский сезон.

«У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации», - приводит ТАСС слова главы ФХР Владислава Третьяка.

Ранее президент федерации заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также сообщалось, что в штаб войдут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Предыдущим местом работы Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.

Добавим, что сборная России встретится на групповом этапе Игр с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Олимпийский турнир начнется 9 февраля.

источник: ТАСС
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