Третьяк - о тренере сборной на ОИ: Было очень много мнений, контракт со Знарком еще не подписан

Федерация хоккея России пока не заключила соглашение с Олегом Знарком в качестве главного тренера сборной России в олимпийский сезон.

«У нас было очень много мнений, поэтому контракт со Знарком еще не подписан и мы собрали экспертов. Через некоторое время будет информация на сайте федерации», - приводит ТАСС слова главы ФХР Владислава Третьяка.

Ранее президент федерации заявил, что Знарок возглавит национальную команду на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также сообщалось, что в штаб войдут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Предыдущим местом работы Знарка был московский «Спартак», который он возглавлял с 2019 года.

Добавим, что сборная России встретится на групповом этапе Игр с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Олимпийский турнир начнется 9 февраля.